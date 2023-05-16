Губернатор рассказал белгородцам, куда нельзя ходить за грибами

Гладков также напомнил, что уже зафиксированы случаи подрыва на минах Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира белгородцы спросили губернатора, можно ли ходить в лес за грибами. Вячеслав Гладков ответил, что можно, но не в приграничной зоне: в 15-километрах от границы посещать лесную местность запрещено. Это может быть опасно для жизни.

- Конечно, можно, за исключением приграничной территории. У нас 540 километров государственной границы с Украиной, прифронтовая территория, много минных полей, таблички везде выставлены, но, несмотря на это, конечно, категорически запрещено посещать эти места. Я думаю, что в 15-километровой зоне посещение леса, к сожалению, недопустимо, - ответил глава региона.

Гладков также напомнил, что уже зафиксированы случаи подрыва на минах. Особенно стоит следить за детьми.

- У нас, к сожалению, подорвались несколько человек на минах, травмы тяжелые, поэтому особое внимание следует уделить детям и максимально держать их под присмотром в летний период, - подчеркнул губернатор.