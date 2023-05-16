В Белгородском районе 17 мая пройдут учения на случай ЧС

Гражданское население в тренировке задействовано не будет.

Завтра, 17 мая, в поселке Майский Белгородского района проведут плановые командно-штабные учения для органов власти. Гражданское население в тренировке задействовано не будет. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Перцев.

В первой половине дня в поселке сработает звуковое оповещение. Помимо этого, в Майский направят автобусы, которые задействуются в случае ЧС.

- Прошу вас отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и проинформировать своих знакомых о проведении учений, - обратился к местным жителям глава Белгородского района Владимир Перцев.

Напомним, в середине апреля в Белгороде уже проходили командно-штабные учения на случай ЧС. Они также проходили без участия горожан, но планируют тренировки и с участием местных жителей.