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НовостиОбщество16 мая 2023 19:05

В Белгородском районе 17 мая пройдут учения на случай ЧС

Командно-штабные учения проведут в Майском для органов власти
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гражданское население в тренировке задействовано не будет.

Гражданское население в тренировке задействовано не будет.

Завтра, 17 мая, в поселке Майский Белгородского района проведут плановые командно-штабные учения для органов власти. Гражданское население в тренировке задействовано не будет. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Перцев.

В первой половине дня в поселке сработает звуковое оповещение. Помимо этого, в Майский направят автобусы, которые задействуются в случае ЧС.

- Прошу вас отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и проинформировать своих знакомых о проведении учений, - обратился к местным жителям глава Белгородского района Владимир Перцев.

Напомним, в середине апреля в Белгороде уже проходили командно-штабные учения на случай ЧС. Они также проходили без участия горожан, но планируют тренировки и с участием местных жителей.