В Белгороде перекресток Победы-Белгородского полка стал более безопасным

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В Белгороде установили светофоры на перекрестке улиц Победы и Белгородского полка. На ремонт участка в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 24 миллиона рублей.

- Левый поворот от «Конпрока» был нерегулируемым. Многие автомобилисты испытывали трудности из-за потока машин, идущих с моста, выезжать было затруднительно. Наблюдалось большое количество ДТП. Теперь движение регулирует светофор, - пояснил Александр Галюзин, инженер службы СМЭС по развитию технических средств организации дорожного движения МБУ «Управление Белгорблагоустройство».

Второй светофорный объект на пересечении с Гражданским проспектом сейчас специалисты настраивают. По вечерам еще наблюдаются небольшие заторы. По словам специалистов, как только будут завершены работы, проблема решится.

Кроме того, строители добавили две остановки общественного транспорта. Для удобства водителей и пассажиров увеличили заездные карманы и посадочные платформы, а также обустроили локальную выделенную полосу.