Губернатор и мэр поздравили с Международным Днем семьи две многодетные семьи из Белгорода

В Белгородской области больше 17 тысяч многодетных семей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Семья Кучмаревых победила в мае в городском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Роман и Юлия воспитывают двух дочерей Ангелину и Кристину и двоих сыновей Александра и Максима. Летом родители ждут пополнение – у них появится уже пятый ребенок, еще одна девочка. Семья активная, успевают заниматься спортом круглый год: в теплое время катаются на самокатах и велосипедах, а зимой – на лыжах и коньках.

- Конечно, настоящая белгородская семья – многодетная семья. Воспитать, а тем более обеспечить пятерых и более детей, – непростая задача. Мы стараемся увеличивать меры поддержки. Радует, что с каждым годом число многодетных семей только растет. В прошлом году стало на 1200 семей больше. В регионе у нас теперь более 17 тысяч многодетных семей, воспитывающих троих и более детей. А уже в этом году в 49 семьях родился третий ребенок, в 49 – четвертый, в 3 – пятый, - поделился глава региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков и Валентин Демидов также поздравили и многодетную семью Котляровых. Супруги Владимир и Елена воспитывают трех дочерей, старшая Юлия сейчас живет в столице, учится в магистратуре, а две младшие – Милана и Влада, помимо обычной школы, посещают еще и музыкальную по классу вокала. В свободное от учебы и репетиций время, помогают маме на кухне. Елена Евгеньевна радует домашних вкусной выпечкой. Губернатор Вячеслав Гладков предложил ей поучаствовать в региональных программах – социальный контракт или конкурсе бизнес-идей «Новые возможности», превратив любимое дело в источник постоянного дохода.