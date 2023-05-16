В белгородском парке Победы высадят 840 деревьев

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Рабочие продолжают убирать засохшие и аварийно опасные деревья в парке Победы в Белгороде. Все растения предварительно обследовала экспертная группа экологов и лесопатологов.

Взамен вырубленных специалисты высадят трехметровые саженцы ели, березы, ясеня, ивы, липы. Такой выбор не случаен, поскольку эти породы отличаются высокой приживаемостью и устойчивы к большому содержанию влаги в земле.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода, работы по реконструкции зеленых насаждений в парке будут проводить поэтапно. На первом этапе высадят 93 саженца. Всего планируется высадить 840 деревьев.