17 мая в Белгород будет по-летнему сухо и жарко

В Белгороде потеплеет до 27 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам белгородских синоптиков, в среду, 17 мая на территории области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Ночью воздух прогреется с 6 до 11 градусов, днем потеплеет от 22 до 27 градусов тепла.

В областном центре ночью ожидается 8-10 градусов тепла, днем от 24 до 26 градусов.

Сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области напоминают белгородцам о соблюдении мер пожарной безопасности. Во время теплой погоды риск возникновения пожаров значительно увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах. Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

В случае происшествия, звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.