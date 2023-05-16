Белгородские автоинспекторы нашли у белгородца 30 грамм марихуаны

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада». Правоохранителей насторожило поведение 21-летнего пассажира – у жителя региона имелись признаки наркотического опьянения. Проходить освидетельствование он отказался.

Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили полимерный пакет с подозрительным веществом растительного происхождения. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Позже выяснилось, что в пакете была марихуана, общий вес которой составил более тридцати граммов. По предварительным данным, пассажир приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, белгородец привлечен к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.