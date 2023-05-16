Отселенные из приграничья белгородцы получат выплаты от российского Красного Креста Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Эвакуированные жители Белгородской области, пострадавшие от обстрелов ВСУ, могут рассчитывать на выплаты от Российского Красного Креста (РКК). Белгородская область станет первым регионом, где будет запущен такой вид помощи. По подсчетам РКК, порядка 2 тысяч семей смогут их получить. Размер выплат составит от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.

- Размер выплат составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от количества членов семьи. Средства смогут получить пенсионеры, беременные женщины, семьи с лицами с ограниченными возможностями здоровья, одинокие родители с детьми до 18 лет, а также многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, – поделился Павел Савчук.

Савчук также отметил, что РКК старается синхронизировать и сочетать меры поддержки с региональными и федеральными мерами государственной поддержки, чтобы не дублировать их, а грамотно взаимодополнять друг друга с государством.

- Российский Красный Крест, как и все Национальные Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, выполняет очень важную вспомогательную роль по отношению к государству, – отметил председатель Российского Красного Креста.