Белгородские лесничества завершили весенний сезон по восстановлению леса

Удалось высадить 100% от годового объема лесных культур. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области лесовосстановительные мероприятия проводились в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», начиная с 5 апреля. Удалось высадить 100% от годового объема лесных культур.

Лидером по объему проведенных работ является Старооскольское лесничество, где удалось засадить площади в 30,4 га. Здесь ежегодно на лесных участках, непереданных в аренду, создаются порядка 30 га лесных культур, в том числе 6 га с закрытой корневой системой.

Помимо восстановления и лесоразведения на лесных участках проведено дополнение ранее созданных культур на площади 54,9 га, что составляет 60% от годового плана и 190% от плана на весну 2023 года.

Как сообщили в Министерстве природопользования региона, в 2023 году на территории области планируется обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов, установленный для Белгородской области в соотношении более 200%.