Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 9:07

Белгородские лесничества завершили весенний сезон по восстановлению леса

Новые лесные культуры в регионе появились на площади 86,5 га
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Удалось высадить 100% от годового объема лесных культур.

Удалось высадить 100% от годового объема лесных культур.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области лесовосстановительные мероприятия проводились в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», начиная с 5 апреля. Удалось высадить 100% от годового объема лесных культур.

Лидером по объему проведенных работ является Старооскольское лесничество, где удалось засадить площади в 30,4 га. Здесь ежегодно на лесных участках, непереданных в аренду, создаются порядка 30 га лесных культур, в том числе 6 га с закрытой корневой системой.

Помимо восстановления и лесоразведения на лесных участках проведено дополнение ранее созданных культур на площади 54,9 га, что составляет 60% от годового плана и 190% от плана на весну 2023 года.

Как сообщили в Министерстве природопользования региона, в 2023 году на территории области планируется обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов, установленный для Белгородской области в соотношении более 200%.