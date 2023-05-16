За сутки белгородские взрывотехники ликвидировали 95 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

За прошедшие сутки отделение взрывотехнических работ поисково-спасательной службы Белгородской области на специальном полигоне ликвидировали 95 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

93 артиллерийских снаряда собственник частного дома в Белгород обнаружил во время вспашки огорода. При таких же обстоятельствах была найдена граната времен ВОВ в поселке Северный Белгородского района. Позже, в селе Крутой Лог при вспашке поля тракторист обнаружил один артиллерийский снаряд.

Все опасные находки были изъяты и ликвидированы на специальном полигоне взрывотехниками региональной поисково-спасательной службы.

Взрывотехники напоминают правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов:

- немедленно сообщить об опасной находке в Службу спасения по телефону – «112» или в полицию – «102»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай.