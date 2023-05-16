Почти все пострадавшие от обстрелов предприниматели получили финансовую поддержку

На сегодняшний день уже 45 предприятий и индивидуальных предпринимателей из 46 получили средства. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородские предприятия и частные предприниматели, пострадавшие от обстрелов ВСУ, начали получать федеральную поддержку на восстановление своего бизнеса. Из тех, что подали заявки во время первого этапа отбора, который завершился 5 мая, гранты получили почти все. Об этом в утреннем эфире в соцсети рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- . На прошлой неделе на встрече с бизнесом вручали им документы на получение федеральных грантов. На сегодняшний день уже 45 предприятий и индивидуальных предпринимателей из 46 получили средства. Заключительный, последний из первой волны, деньги получит уже сегодня. Начали вторую волну сбора заявок. Надеюсь, что Министерство экономического развития быстро, профессионально соберет все документы. И предприниматели получат так необходимую им помощь, - отметил глава региона.