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НовостиОбщество16 мая 2023 6:35

Белгородский бизнес, пострадавший от обстрелов ВСУ, может получить отсрочку от уплаты налогов

Мера поддержки носит заявительный характер
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородский бизнес, пострадавший от обстрелов ВСУ, может получить отсрочку от уплаты налогов.

Белгородский бизнес, пострадавший от обстрелов ВСУ, может получить отсрочку от уплаты налогов.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети напомнил, что Белгородские предприятия и предприниматели, пострадавшие от обстрелов ВСУ, могут получить отсрочку от уплаты налогов. В соответствии с постановление регионального Правительства № 125 от 06.03.2023, в случае нанесения ущерба имуществу в результате обстрелов в период проведения СВО, организации и индивидуальные предприниматели имеют право перенести в 2023 году сроки уплаты налогов и авансовых платежей на один год с последующей уплатой равными частями в течение 12 месяцев.

Такая мера поддержки заявительный характер. Для получения необходимо подать установленный перечень документов в экономические службы органов местного самоуправления по месту осуществления предпринимательской деятельности.

- Надеюсь, что и эта мера будет востребована. Уже около десяти предприятий Белгородской области, пострадавших от обстрелов, воспользовались данной возможностью, – отметил губернатор Белгородской области.