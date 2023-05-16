Белгородский бизнес, пострадавший от обстрелов ВСУ, может получить отсрочку от уплаты налогов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети напомнил, что Белгородские предприятия и предприниматели, пострадавшие от обстрелов ВСУ, могут получить отсрочку от уплаты налогов. В соответствии с постановление регионального Правительства № 125 от 06.03.2023, в случае нанесения ущерба имуществу в результате обстрелов в период проведения СВО, организации и индивидуальные предприниматели имеют право перенести в 2023 году сроки уплаты налогов и авансовых платежей на один год с последующей уплатой равными частями в течение 12 месяцев.

Такая мера поддержки заявительный характер. Для получения необходимо подать установленный перечень документов в экономические службы органов местного самоуправления по месту осуществления предпринимательской деятельности.

- Надеюсь, что и эта мера будет востребована. Уже около десяти предприятий Белгородской области, пострадавших от обстрелов, воспользовались данной возможностью, – отметил губернатор Белгородской области.