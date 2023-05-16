В каждом районе Белгородской области появятся по три площадки для собак в этом году

В каждом районе появится по три площадки для выгула собак Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На оперативном совещании регионального правительства Вячеслав Гладков отметил, что на уровне глав вопросы о бездомных животных не вынесены в повестку дня. Согласно данным, ни одной площадки для выгула сейчас нет в Алексеевском, Валуйском горокругах, Борисовском, Волоконовском районах.

- Вот еще один показатель, уважаемые главы. Не заморачиваетесь. Вчера на встречу с зоозащитниками кто из глав пришел? Ни одного человека. Если вы думаете, что за население отвечаю только я один, то вы ошибаетесь. Открывайте закон и почитайте. Если вы считаете, что безопасность людей — это пустые слова. Как показывает практика, если вы не занимаетесь этой проблемой, она начинает заниматься вами. Не будем защищать и уговаривать, - отметил Вячеслав Гладков.

В итоге глава региона поручил до конца года оборудовать в каждом районе по три сертифицированных площадки для выгула собак. При этом нужно учитывать, сельская это территория или городская.

- Чтобы обезопасить людей нужно создать условия. И делать это не там, где люди не живут, а там, где есть потребность в выгуле собак. И так, чтобы это не перекликалось с общественными пространствами, чтобы это было безопасно. Нужно собрать людей и спросить. Средства у вас есть, никто давать их не будет, - подчеркнул губернатор.