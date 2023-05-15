Белгородцы отдали около 165 тысяч голосов за дизайн-проекты новых общественных пространств

Онлайн-голосование за дизайн-проекты объектов благоустройства продлится до 31 мая. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В текущем году в голосовании участвуют жители десяти муниципалитетов региона - Белгородского, Вейделевского, Волоконовского и Ровеньского районов, а также Алексеевского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского городских округов и города Белгорода. Они выбирают дизайн-проекты территорий, которые будут благоустроены в 2024 году. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Помогают жителям сделать выбор добровольцы, которые активно распространяют информацию и предлагают проголосовать за инновационные проекты благоустройства. Они работают на улицах города, в торговых центрах и других наиболее проходимых местах, чтобы привлечь к участию максимальное количество жителей.

Напомним, онлайн-голосование за дизайн-проекты объектов благоустройства продлится до 31 мая. Отдать свой голос можно на сайте. Набор волонтеров не будут останавливать до конца голосования.