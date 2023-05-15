В этом году аттестат без экзаменов смогут получить более 9700 девятиклассников из 284 приграничных школ Белгородской области, которые в настоящее время обучаются дистанционно. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства.

Итоговые отметки в их аттестаты будут выставляться как среднее арифметическое отметок за четверть. В остальных муниципалитетах, где не вводился дистанционный формат обучения, почти семь тысяч девятиклассников будут сдавать ОГЭ.

При этом благодаря решению министра Просвещения РФ Сергея Кравцова, девятиклассники из приграничных районов Белгородской области, окончившие учебу на «отлично», получат красные дипломы

- Было очень много переживаний и у родителей, и у детей. Спасибо большое нашему министру, он нам очень сильно помогает, - признался глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.