Губернатор вручил 20 белгородкам почетные знаки «Материнская слава» I степени

Вячеслав Гладков в Международный День семьи вручил почетные знаки «Материнская слава» I-й степени. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, в Международный День семьи, прошла торжественная церемония награждения многодетных матерей Белгородской области. Награду вручают несколько раз в год – ко Дню матери еще ряд белгородок будут удостоены почетного знака.

- Я рад, что количество многодетных семей в нашем регионе только растет. В прошлом году вас стало на 1200 больше. В области у нас теперь более 17 тысяч семей, воспитывающих троих и более детей. Со своей стороны мы стараемся предоставлять им поддержку в разных сферах жизни. Так, с 2022 года строим бесплатное жильё. Рассчитываем, что в 2023-м свои жилищные условия улучшат еще около 450 белгородских семей. На эти цели предусмотрено 1,4 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Мы обновляем и строим новые спортивные и культурные объекты, образовательные и медицинские учреждения. Надеюсь, что во всех муниципалитетах эти работы будут продолжены. Самое главное - счастье наших детей, чтобы они были здоровыми и успешными. А мы будем стараться помогать вам во всем, - поздравил женщин губернатор Вячеслав Гладков.

Отметим, «Материнская слава» - областная награда за достойное воспитание трех и более детей, ответственное отношение к семье. Вместе с почетным знаком женщины получают и единовременную выплату. К знаку I степени она составляет 182,3 тысячи рублей, II степени – 136,7 тысячи, а к знаку III степени – более 91 тысячи рублей.

Уже более трех тысяч жительниц Белгородской области получили награду «Материнская слава» с момента ее учреждения.

В этом году в регионе выделено свыше 766 млн рублей для поддержки 4300 семей. В целом в 2023-м объем средств, предусмотренных на выплаты семьям с детьми, составляет почти 3 млрд рублей.