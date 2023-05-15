До +24 градусов потеплеет в Белгородской области 16 мая 2023

Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем от +19 до +24 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 16 мая, на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем от +19 до +24 градусов. В Белгороде ночью 8-10 градусов выше ноля, днем от +21 до +23 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности. Помните, что в тёплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.