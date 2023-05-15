У мэра Белгорода появился новый заместитель

Александр Лоскутов. Фото из телеграм-канала мэрии Белгорода.

В мэрии Белгорода кадровые изменения. Об этом сегодня, 15 мая, сообщил телеграм-канал городской администрации. На должность заместителя главы администрации города – руководителя департамента городского хозяйства назначен Александр Лоскутов. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Белгорода Валентин Демидов. К своим обязанностям Александр Лоскутов приступил с сегодняшнего дня.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, главный архитектор Белгорода уволился с должности по собственному желанию. Сергей Киселев покинул пост в связи с переходом на другую работу.