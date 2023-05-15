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НовостиПроисшествия15 мая 2023 13:40

Белгородец намеренно повредил машину соседа

Так он отреагировал на припаркованный у подъезда автомобиль
Алексей СЕРГУНИН

С заявлением о повреждении автомобиля «Шкода» в полицию обратился житель Белгорода 1984 года рождения. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Участковые в совершении преступления задержали местного жителя 1944 года рождения - соседа потерпевшего.

По предварительным данным, владелец припарковал свой автомобиль возле подъезда и помешал проходу белгородца. Разозлившись на соседа, злоумышленник ключом от квартиры поцарапал две двери и крыло транспортного средства. Сумма ущерба составила около 14 436 рублей. В соответствии с ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.