Белгородец намеренно повредил машину соседа

С заявлением о повреждении автомобиля «Шкода» в полицию обратился житель Белгорода 1984 года рождения. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Участковые в совершении преступления задержали местного жителя 1944 года рождения - соседа потерпевшего.

По предварительным данным, владелец припарковал свой автомобиль возле подъезда и помешал проходу белгородца. Разозлившись на соседа, злоумышленник ключом от квартиры поцарапал две двери и крыло транспортного средства. Сумма ущерба составила около 14 436 рублей. В соответствии с ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.