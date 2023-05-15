31-летний белгородец похитил три мобильника

Возле подъезда многоквартирного дома фигурант нашел утерянную банковскую карту, которой впоследствии расплатился в магазинах, потратив восемь тысяч рублей, после чего выбросил. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции УМВД России по Белгороду обратились сразу несколько граждан с сообщениями о том, что мужчина обманом похитил у них телефоны. В ряде случаев он также пытался с помощью чужих мобильников перевести деньги на свой счет. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний жителя областного центра. Полицейским удалось установить хронологию событий, а также выяснить, что на счету мужчины, как минимум, восемь эпизодов противоправной деятельности.

По предварительным данным, находясь в гостях у знакомого, белгородец под предлогом совершения звонка взял принадлежащий матери приятеля мобильник и скрылся. Позже возле подъезда многоквартирного дома фигурант нашел утерянную банковскую карту, которой впоследствии расплатился в магазинах, потратив восемь тысяч рублей, после чего выбросил.

Далее мужчина зашел к своему другу на работу и по уже опробованной схеме мошенническим путем похитил у него телефон. Кроме того, с помощью мобильника он попытался перевести со счета приятеля около 29 тысяч рублей, но операции были заблокированы банком. Через пару дней возле букмекерской конторы злоумышленник также попросил у одного из посетителей мобильник, якобы позвонить. Похитив устройство, фигурант уже дома написал в мессенджере родителям хозяина телефона сообщения с просьбой занять по 3500 рублей и привести их по указанным реквизитам. Он также попытался похитить деньги с банковского счета, однако и эти попытки не увенчались успехом.

В общей сложности злоумышленник похитил три телефона общей стоимостью около 38 тысяч рублей, восемь тысяч рублей с чужой банковской карты, 3,5 тысяч рублей, которые ему перевела мать одного из потерпевших, полагая, что помогает сыну, а также совершил три неудачные попытки хищения на сумму около 52,5 тысяч рублей. В соответствии с ч.1 и 2 ст. 159, п. «г» ч. 3 ст. 158, ч.3 ст.30 ч.1 и ч.3 ст. 158 УК РФ злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.