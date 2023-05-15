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НовостиОбщество15 мая 2023 11:50

На площадку будущей школы № 4 в белгородском Строителе начали завозить стройматериалы

В скором времени начнут забивать сваи
Алексей СЕРГУНИН
Это будет современный образовательный комплекс с актуальными архитектурными художественными решениями фасада здания.

Это будет современный образовательный комплекс с актуальными архитектурными художественными решениями фасада здания.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина посетила строительную площадку средней общеобразовательной школы № 4 в Строителе. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Поставщик начал завозить материал на объект. В ближайшее время строители приступят к работам по забивке свай. Также на стройплощадке выполняется устройство подъездных дорог.

Оксана Козлитина отметила, что здесь имеются замечания в части обустройства площадки в соответствии с ПОС. Заказчику и подрядчику даны соответствующие поручения.

Напомним, на строительство этого объекта из бюджетов различного уровня выделено порядка 1,3 млрд рублей. Это будет современный образовательный комплекс с актуальными архитектурными художественными решениями фасада здания.