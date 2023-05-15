В Белгородской области в столкновении трех машин пострадал мужчина

По предварительным данным, вчера, 14 мая, около 14:35 в Старом Осколе на пересечении улицы Шухова и проспекта Победы, в районе дома № 13 микрорайона Конева 39-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшейся «Лады Ларгус» под управлением 50-летнего водителя и столкнулся ним. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От столкновения «Лада» по инерции врезалась в «Форд Фокус» под управлением 44-летнего водителя. Водитель «Шевроле» с места происшествия скрылся, но впоследствии его поймали, от похождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В результате ДТП пострадал именно сбежавший автолюбитель.