В Белгороде разработали проект мемориала в память о жертвах трагедии на Камышитовом заводе

Вячеслав Гладков дал две недели на разбирательства в истории получения прав на землю с привлечением прокуратуры. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Строительство мемориала в память о жертвах трагедии на Камышитовом заводе обсудили сегодня, 15 мая, на оперативном совещании правительства. Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о том, что проект мемориала разработан. Но сложность состоит в праве собственности на земельные участки - они в руках частного предпринимателя.

Один участок в равных доля принадлежит Ивану и Людмиле Фуглаевым, второй – компании «Паритет», учредителями которой также являются Фуглаевы. Владельцы готовы продать городу землю за 83 миллиона рублей. Губернатор Вячеслав Гладков посчитал такое предложение недопустимым.

- За кого воевали родственники этих «замечательных» людей? На какой стороне? Наживаться на памяти никто не позволит. Тем более от жителей области огромный запрос на приведение в порядок этого места, - заявил глава региона.

Вячеслав Гладков дал две недели на разбирательства в истории получения прав на землю с привлечением прокуратуры.

Напомним, трагедия на Камышитовом заводе произошла в 1942 году у села Михайловка Белгородского района. Сейчас это район Пески областного центра. Здесь 5 февраля немецкие оккупанты расстреляли и сожгли в сараях завода порядка двух тысяч белгородских жителей. По иску прокурора Белгородской области Верховным судом РФ деяния фашистов в 1941-42-м годах признаны геноцидом. Одним из главных моментов в доказательной базе стала трагедия на Камышитовом заводе.