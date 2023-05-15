Свыше 1840 госучреждений Белгородчины подключены к платформе обратной связи

Жители Белгородской области могут отправить онлайн жалобы или обращения в большую часть государственных организаций региона. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В их числе – органы власти и местного самоуправления (343 организации, включая городские и сельские поселения), 536 школ, 446 детских садов, 156 организаций дополнительного образования, 147 учреждений культуры (включая ДК, парки, музеи, театры, библиотеки), 63 учреждения здравоохранения, 28 ресурсоснабжающих организаций, 52 управляющие компании, а также комплексные центры социального обслуживания, МФЦ, социально-реабилитационные центры и многие другие.

На сайте и в официальном аккаунте в VK каждой из этих организаций есть специальный баннер, куда житель может кликнуть, чтобы оставить жалобу или обращение. Ведомства, в свою очередь, анализируют все входящие обращения, контролируют их исполнение и отчитываются перед заявителями о результатах.

Отправить сообщение в платформу обратной связи (ПОС) можно также через формы на портале Госуслуг и в мобильном приложении «ПОС отвечает». Следить за статусом решения вопроса можно также в личном кабинете Госуслуг или в мобильном приложении.

Напомним, что итогам 2022 года Белгородская область показала один из лучших результатов по внедрению ПОС. Регион занял седьмое место среди других субъектов РФ по доле предоставленных в срок ответов, количеству подключённых организаций, уровню удовлетворенности граждан ответами и другим показателям.