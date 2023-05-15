Белгородские родители детей с инвалидностью смогут накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни

Правительство РФ обновило порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2023 года. Родители смогут выбрать:

- использовать такие дни в течение месяца;

- суммировать их и взять единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд.

Чтобы взять накопленные выходные, сотрудник должен согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров.

Сейчас родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц.