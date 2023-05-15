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НовостиОбщество15 мая 2023 6:53

В Белгородской области приводят в порядок объекты культуры

Об этом на своей странице в VK сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН

В селе Нежеголь Шебекинского городского округа начался капитальный ремонт Дворца культуры. Здесь строители меняют кровлю. Также планируется выполнить внутреннюю отделку помещений, заменить все инженерные системы - отопления, водоснабжения, канализации, проложить новую электропроводку. Кроме этого, строители обновят фасад, выполнят благоустройство прилегающей территории.

Тем временем в посёлке Мичуринский Соколовского сельского поселения Корочанского района начали строить Дом культуры. Здесь проживают почти 200 жителей. Есть свой местный творческий коллектив, где занимаются взрослые и дети. Они давно ждали, что у них будет свой дом, где они могли бы заниматься любимым делом. На данный момент строители уже проводят земляные работы.