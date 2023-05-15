В Белгородской области ремонтируют улицы героев Великой Отечественной войны

Всего в 2023 году в регионе планируется привести в нормативное состояние восемь дорог регионального значения, 64 местные дороги и девять искусственных сооружений. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В селе Городище улица носит имя командующего 1-м Украинским фронтом, нашего земляка Николая Ватутина. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 1985 году здесь были построены первые дома, а в 2007 улица официально получила свое название. Николай Ватутин родился 16 декабря 1901 года в селе Чепухино Воронежской губернии (в наши дни – село Ватутино Белгородской области). Герой Советского Союза прошел путь от красноармейца до генерала армии.

В селе Федосеевка есть улица Генерала Бежко. Именно под командованием Петра Максимовича 5 февраля 1943 года 107-я стрелковая дивизия 40-й армии штурмом освободила Старый Оскол. Через много лет, в 2005 году, земским собранием было принято решение назвать одну из улиц в Федосеевке именем знаменитого военачальника.

Одна из улиц города Строитель носит имя Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова.

- На сегодняшний день здесь уже установлены бортовые камни, ведутся работы по укладке тротуарной плитки, подрядчик приступает к укладке асфальтобетонного покрытия, – уточнил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев.

На территории Хотмыжского сельского поселения ремонтируют три улицы: Данкова, Административную и Кооперативную. Эти улицы сходятся возле культурно-административного центра и мемориального комплекса памяти земляков, погибших во время Великой Отечественной войны. Здесь же расположена братская могила солдат, погибших при освобождении села в 1943 году и бюсты земляков – Героев Советского Союза и кавалера ордена Славы.

Всего в 2023 году в регионе планируется привести в нормативное состояние восемь дорог регионального значения, 64 местные дороги и девять искусственных сооружений.