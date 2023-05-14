Белгородский «Салют» добился крупного успеха в Рязани

Следующий матч белгородцы проведут дома завтра, 15 мая, со столичным «Сахалинцем». Начало игры в 18:00. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

В рамках 7-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги белгородский «Салют» гостил в Рязани. Хозяева продержались 22 минуты, после чего попросту рассыпались под натиском гостей. В течение 18 минут белгородцы провели четыре результативные атаки. Поочередно отличились Демченко (23-я), Малахов (36-я), Сергеев (37-я) и Дегтев (41-я). Итог встречи – 4:0 в пользу «Салюта».

«Салют»: Боков, Крикуненко, Жилмостных (Мастеров, 62), Демченко, Ивантеев, Дудайти (Дегтярев, 56), Суриков, Малахов (Сошников, 84), Сергеев (Бояркин, 56), Канищев (Белобаев, 62), Дегтев.

После этой победы наши земляки занимают третье место с 28 очками. Лидирует саратовский «Сокол» (36). Следом идет брянское «Динамо» (30). Следующий матч в рамках 8-го тура первенства России парни Виктора Навоченко проведут дома завтра, 15 мая, со столичным «Сахалинцем». Начало игры в 18:00.