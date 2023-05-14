В Белгороде построят 5 домов для детей-сирот в 2023 году

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Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в этом году для детей сирот в Белгороде построят 5 домов на 20 квартир. По словам градоначальника, строители работают в хорошем темпе и все работы планируют завершить до конца декабря.

Валентин Демидом также пообщался с ребятами, которые получили жилье раньше. Многие уже обжились, обустроили быт, завели домашних животных. Есть проблемы с вывозом мусора и очень просят детскую площадку. Контейнеры обещали поставить.

- Что касается общественных пространств, конечно, они требуют внимания. Построили спортивную площадку и пешеходные связи. Но общественная территория нуждается в дальнейшем развитии. Дал поручение заместителю разработать проект с учетом потребностей жителей, - поделился Валентин Демидов.

Мэр также отметил необходимость планировки грунта в готовых домах. Чернозем завезут на участки. Кроме того, сделают дополнительный заезд в одном из секторов.