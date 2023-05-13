В Белгородской области 148 женщин наградят почетным знаком «Материнская слава»

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Международный День семьи 15 мая 148 женщин Белгородчины получат почетный знак «Материнская слава». При отборе кандидатур на получение награды предпочтение отдается многодетным матерям. Учитывается наибольшее количество детей, а также рождение (усыновление) трех и более детей.

Женщины обязательно должны проживать не менее 20 лет на территории Белгородской области; достойно воспитывать несовершеннолетних детей, ответственно относиться к семье и выполнению родительского долга; вести добропорядочный образ жизни.

Помимо этого, во внимание принимается активная жизненная позиция многодетных семей, участие в общественной жизни области, муниципального образования, достижения детей в учебе, спорте, творчестве.