За неделю в белгородском Шебекино от обстрелов пострадали больше 100 домов и квартир

В приграничных районах Белгородской области разрушены или получили повреждения почти 3,5 тысячи домов и квартир Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков в обращении в соцсети рассказал о мерах по восстановлению домов и квартир, получивших повреждения при обстрелах со стороны Украины.

- Оперативная обстановка остается пока напряженной. Особенно вдоль границы. В первую очередь, конечно, это Шебекинский округ. Только за последнюю неделю погиб человек. Для нас всех это страшная трагедия. Есть раненые, тяжелораненые. Стараемся помочь всем. Много повреждений домов, – отметил Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, за последнюю неделю повреждения различной степени были нанесены более, чем 100 квартирам и домам жителей Шебекинского округа.

- Стараемся максимально быстро выйти на закрытие их контура: крыш, окон. Затем начать восстановление, на проведение остальных работ. Уже восстановили 16, в целом сейчас в Шебекинском округе в работе 200 квартир и домов, - пояснил губернатор.

Всего с начала спецоперации от обстрелов ВСУ в приграничных районах Белгородской области разрушены или получили повреждения почти 3,5 тысячи домов и квартир. Восстановлено за это время 2736 домовладений.