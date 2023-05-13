В этом году белгородские аграрии вырастят 200 тонн клубники

В нынешнем сезоне планируется собрать не менее 200 тонн ягоды с общей площади 53 га. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в белгородских теплицах появились первые ягоды клубники. Массово лакомство созреет и появится на рыночных прилавках и ярмарках через неделю-две. А сбор урожая клубники с грунта запланирован у фермеров в начале июня.

- Сам, к сожалению, не пробовал пока. Но очень хочется. Надеюсь, что в ближайшее время увидим ее на рынках. Через 7 - 10 дней планируется начать продажу тепличный. А в начале июня уже грунтовой. В целом 200 тонн клубники - это план 2023 года, – отметил губернатор области.

Один из производителей земляники садовой Виталий Бабенко рассказал, что в этом году достаточно позднее время созревания, плохая погода помешала раннему цветению культуры. Виталий Викторович давно занимается клубникой, выращивает и продает ее местным жителям. Он также является председателем ягодного кооператива и помогает с рассадой клубники и реализацией урожая своим землякам.