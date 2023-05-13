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НовостиПолитика13 мая 2023 7:55

Белгородское село Муром обстреляли со стороны Украины 13 мая 2023

Снаряд ствольной артиллерии прилетел во двор частного жилого дома
Алексей СЕРГУНИН
Посечены фасад и кровля, выбиты окна в доме, хозпостройка разрушена полностью.

Посечены фасад и кровля, выбиты окна в доме, хозпостройка разрушена полностью.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 13 мая, ночью под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Снаряд ствольной артиллерии прилетел во двор частного жилого домовладения, в результате чего посечены фасад и кровля, выбиты окна в доме, хозпостройка разрушена полностью. Подворовой обход продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 12 мая, белгородское село Пороз попало под обстрел со стороны Украины.