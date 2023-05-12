Белгородский «Технолог-Спартак» сенсационно одолел гостей из Татарстана

После этой победы «Спартак-Технолог» продолжает занимать шестое место с 26-ю очками. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 12 мая, в Белгороде состоялся очередной матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный «Технолог-Спартак» принимал казанский «Зилант». В гостях подопечные Сергея Крамского дважды уступили татарстанцам – 25:32 и 28:37. Но дома «технологов» было не узнать. Уже после первого тайма они вели 18:13, и хотя после перерыва гости немного подтянулись, спартаковцы удержали победу – 35:34.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Игорь Неклюдов (13 очков), Никита Бабкин, Илья Кудрявцев (по пять), Дмитрий Симонов (четыре) и Иван Цуканов (три).

Добившись сегодня успеха, белгородцы прервали серию из четырех поражений. Их последняя победа была зафиксирована 22 апреля дома над столичным клубом «МССУОР № 2-Академия» (33:32).

После этой победы «Спартак-Технолог» продолжает занимать шестое место с 26-ю очками. Единолично лидирует «Воронеж» (49). Далее располагаются волгоградский «Каустик» и «Зилант» (по 45). Повторный матч в СК БГТУ им. В.Г.Шухова с казанцами белгородцы проведут завтра, 13 мая. Начало игры в 13:00.