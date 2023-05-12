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НовостиОбщество12 мая 2023 15:05

Маршрут №100 в Белгородской агломерации будет курсировать по выходным

У автобуса, по просьбе белгородцев, появится остановка у аквапарка
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На сотом маршруте появится дополнительная остановка.

На сотом маршруте появится дополнительная остановка.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На прямую линию к губернатору Вячеславу Гладкову 13 апреля поступила просьба от жителей региона скорректировать маршрут автобуса №100. Белгородцы просили добавить остановку у аквапарка и пустить автобусы в выходные дни.

Вячеслав Гладков дал поручение министру автомобильных дорог и транспорта области Сергею Евтушенко проработать вопрос доставки белгородцев в Пикник-парк на общественном транспорте. Ближайшая оборудованная остановка сейчас находится на закрытой площадке аквапарка, но до последнего времени она не использовалась.

- Мы провели переговоры с руководством аквапарка и получили согласие на использование оборудованной остановки для наших автобусов. В выходные автобус № 100 будет делать восемь рейсов, семь из них с заездом на площадку аквапарка, - сообщил глава минтранса у себя в соцсетях.

По словам Евтушенко, сейчас проектирование остановок непосредственно в районе Пикник-парка завершат в августе, после чего министерство определится со сроками строительно-монтажных работ.