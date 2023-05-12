Белгородец выкупал взломанные аккаунты в соцсетях и шантажировал их владельцев

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородские правоохранители установили личность подозреваемого в дистанционных вымогательствах. От шантажа мошенника пострадали, как минимум, две девушки – 26-летняя жительница Краснодарского края и 24-летняя жительница Челябинской области.

По предварительным данным, молодой человек приобретал взломанные аккаунты пользователей соцсети и получал доступ к их личной переписке. Обнаружив в диалогах фото документов и интимные снимки, он связывался с девушками или их молодыми людьми и вымогал деньги. Иначе угрожал распространить полученную информацию. Опасаясь огласки персональных данных, жертвы соглашались выполнить условия. Одна из потерпевших перечислила на предоставленный счет 1000 рублей, вторая – 500 рублей.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела за вымогательство. Полиция проверяет причастность фигуранта к совершению других аналогичных преступлений.