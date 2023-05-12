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НовостиПроисшествия12 мая 2023 13:45

Белгородские силовики задержали призывавшего к антисемитизму новгородца

Призывы к насилию сотрудники ФСБ обнаружили в сети
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сотрудники УФСБ по Белгородской области сообщили о пресечении преступной деятельности. Как сообщили в пресс-службе ведомства, уроженец Новгородской области опубликовал в своих социальных сетях призыв к физическому насилию над евреями и их убийствам.

Сообщения силовики обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. Оно было в общем доступе. Лингвисты подтвердили наличие в тексте призывов к насилию.

Правоохранители задержали подозреваемого и завели на него уголовное дело по статье о публичных призывах к насилию.