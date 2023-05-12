Белгородские силовики задержали призывавшего к антисемитизму новгородца

Сотрудники УФСБ по Белгородской области сообщили о пресечении преступной деятельности. Как сообщили в пресс-службе ведомства, уроженец Новгородской области опубликовал в своих социальных сетях призыв к физическому насилию над евреями и их убийствам.

Сообщения силовики обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. Оно было в общем доступе. Лингвисты подтвердили наличие в тексте призывов к насилию.

Правоохранители задержали подозреваемого и завели на него уголовное дело по статье о публичных призывах к насилию.