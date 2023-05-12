В Белгороде на 50 процентов завершен ремонт Малой Богданки

фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде дорожники ремонтируют участок от Белгородского проспекта до улицы Гагарина протяженностью 1,65 км. Уже выполнено фрезерование старого покрытия и уложен верхний слой дорожной одежды, обустроены парковки, заменен бортовой камень. Сейчас устанавливаются светофорные объекты.

Каждый день на объекте работает 15 единиц техники и 35 рабочих. Ремонт планируют завершить к 15 июня. На модернизацию участка в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено 76,4 млн рублей.

Обновление дорожного полотна увеличит пропускную способность за счет расширения нескольких участков проезжей части и организации дополнительных полос движения ТС. Также ремонт позволит организовать парковки для инвалидов, которые отсутствовали до ремонта, обеспечить треугольник видимости перед пешеходными переходами и контроль скоростного режима, не более 30 км/ч, ликвидировать ямочность и колейность.