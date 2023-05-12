Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 12:52

На набережную Везелки в Белгороде вернули рояль

Музыкальный инструмент пробудет в парке Победы весь сезон
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На музыкальном инструменте может любой желающий

На музыкальном инструменте может любой желающий

Фото: скриншот видео

Сегодня, 12 мая, мэр Белгорода Валентин Демидов поделился, что на набережную Везелки в парке Победы вновь привезли рояль. Инструмент простоит здесь весь летний сезон.

Как и раньше, сыграть на музыкальном инструменте может любой желающий. Глава администрации областного центра попросил бережно и аккуратно относиться к роялю.

О возвращении инструмента на набережную стало известно 1 мая. Зимой его настроили, отполировали и почистили. Оставалось лишь дождаться сухой и теплой погоды, чтобы вернуть его в парк.

На белгородском рояле пару лет назад сыграл пианист Денис Мацуев. Артист дождался очереди к музыкальному инструменту и порадовал белгородцев произведением Шопена.