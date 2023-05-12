На набережную Везелки в Белгороде вернули рояль

На музыкальном инструменте может любой желающий Фото: скриншот видео

Сегодня, 12 мая, мэр Белгорода Валентин Демидов поделился, что на набережную Везелки в парке Победы вновь привезли рояль. Инструмент простоит здесь весь летний сезон.

Как и раньше, сыграть на музыкальном инструменте может любой желающий. Глава администрации областного центра попросил бережно и аккуратно относиться к роялю.

О возвращении инструмента на набережную стало известно 1 мая. Зимой его настроили, отполировали и почистили. Оставалось лишь дождаться сухой и теплой погоды, чтобы вернуть его в парк.

На белгородском рояле пару лет назад сыграл пианист Денис Мацуев. Артист дождался очереди к музыкальному инструменту и порадовал белгородцев произведением Шопена.