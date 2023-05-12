Ремонт «южной» части моста на Студенческой в Белгороде должны закончить до 30 июня

Ремонт моста на Студенческой выполнен на 80%. Фото: скриншот видео

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о ходе работ по капремонту на «южной» части моста по улице Студенческая. По словам градоначальника, самые сложные и трудоемкие этапы уже завершены. Полностью ввести путепровод в эксплуатацию планируют до 30 июня.

- На сегодня на 80% выполнили ремонт промежуточных опор, заменили восемь балок, почти закончили сопряжение моста с подходами, обустройство монолитных продольных швов и другие виды работ. Что это значит. Мы получим практически новый путепровод, - рассказал Валентин Демидов.

Отметим, мост не ремонтировался несколько десятком лет – с момента строительства. Проект по капремонту путепровода реализован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для удобства передвижения автомобилистов ремонтные работы проводили в два этапа – в прошлом году «северная» часть, в этом – «южная».