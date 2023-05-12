В Белгородской области открылась фотовыставка «Женщины защитников Отечества»

фото: пресс-служба администрации Грайворонского городского округа.

В селе Головчино Грайворонского городского округа открылась фотовыставка «Женщины защитников Отечества». Эта экспозиция является частью всероссийского проекта «Жёны героев». Его инициатором стала супруга генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина Екатерина.

В рамках проекта женщины сфотографировались в мундирах своих мужчин. Китель мужа символизирует невидимые объятия и единство с тем, кто избрал служение Отечеству своим долгом и находится сейчас на передовой.

В экспозиции представлены двадцать портретов жен и матерей военнослужащих войсковой части Белгорода-22, участников войн в Афганистане, Чечне, Сирии, и, конечно, участников специальной военной операции на Украине. Посетить ее можно в Центре культурного развития до конца мая.