По единому номеру 122 белгородцы часто интересуются об экзаменах в районах с дистанционкой

Белгородской области около 13 000 выпускников на дистанционном обучении. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Порядка 80% запросов жителей Белгородской области, обратившихся на горячую линию по вопросам ЕГЭ и ОГЭ, решаются при первом же звонке. Если решить проблему сразу не удается, оператор фиксирует обращение, связывается с профильным специалистом и затем связывается с абонентом.

Напомним, горячая линия заработала в регионе с 27 апреля. Связаться с операторами можно по единому номеру 122 с 8:00 до 20:00. В остальное время на вопросы ответит или же примет заявку робот София. Уже в рабочее время заявку обработает оператор, который обязательно свяжется с тем, кто звонил.

Чаще всего белгородцев интересует, как будут проходить экзамены в районах с дистанционным обучением, как поступить в колледж или техникум тем, кто не сдавал ЕГЭ и ОГЭ, будет ли проходить выдача аттестатов у выпускников и другие.

Отметим, в этом году школьники, находящиеся на дистанционном обучении, могут не сдавать госэкзамены. Всего таких выпускников в Белгородской области около 13 000.