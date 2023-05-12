Губернатору презентовали форму для детей и вожатых санатория «Бригантина «Белогорье» Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вячеславу Гладкову показали отдельные элементы фирменного стиля на примере одежды для детей младшей группы и для вожатых. В цветовой гамме фирменного стиля преобладают синий, красный и белый цвета. Использована также символика лагеря и Белгородской области. Вся одежда сделана из натуральных тканей.

Разработаны варианты комплектов фирменной одежды как для весенне-летнего сезона (футболки, шорты, юбки, дождевики, головные уборы), так и для осенне-зимнего периода (штаны, поло, худи, куртки, шапки). Отличительной особенностью формы санатория является воротник гюйс, обычно используемый моряками.

Разработкой формы занималась детская дирекция проекта «Время 31-х». Вячеслав Гладков пообщался с ребятами, которые уже успели примерить новые комплекты одежды. Губернатор поручил проработать поступившие от них предложения.

- Посоветовались с ребятами, и они предложили полностью отказаться от кепок для вожатых в пользу панамок. Девушки также предложили заменить юбки на более удобные шорты. Юбки останутся для парадных мероприятий. Если успеем, то проработаем отдельную цветовую гамму для вожатых, чтобы они выделялись в толпе, — подчеркнул глава региона.