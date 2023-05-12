С начала года 1400 белгородцев получили социальные контракты

Соцконтрактом в этом году воспользовались 1400 белгородцев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в этом году уже 1400 человек получили социальные контракты. 50 из них получили его уже второй раз.

- Это значит, они успешно реализовали первый проект, показали результативность и доказали, что выполнили все требования по первому проекту. И доказали необходимость и возможность получения второго гранта. Например, семья из Валуек в 2021 году, по-моему, Алина и Александр – супруги с двумя маленькими детьми - получили деньги в рамках социального контракта и открыли небольшую пиццерию. А сейчас, в этом году, подали заявку и получили деньги на оборудование для создания зоны с дополненной реальностью, - рассказал Гладков.

Глава региона пожелал семье развития их бизнеса и роста доходов. А также стать многодетной семьей. По словам губернатора, настоящая белгородская семья – многодетная.