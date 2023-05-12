В Белгородской области приступили к ремонту девяти общежитий

Планируется, что отремонтированные объекты пройдут общественную приемку. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал о старте работ по ремонту девяти общежитий региона. Среди них пять объектов в Белгороде, по два в Старом Осколе и Губкине.

В зданиях планируют утеплить фасады, отремонтировать кровли, инженерные системы и места общего пользования. Кроме того, планируется установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов. Ожидается, что за счет повышения энергоэффективности зданий будут не только сокращены эксплуатационные расходы, но и существенно улучшится качество жизни для проживающих в них граждан.

- На большинстве из них уже побывал. И обязательно во время рабочих поездок буду уделять этому внимание, потому что понимаю, что жители этих домов нуждаются в особом внимании: низкий доход, достаточно непростые условия проживания. Очень хотелось бы, чтобы после окончания ремонта они почувствовали улучшения: улучшения в проживании, улучшения в жизни. Ну и немножко побольше радости, которой хочется, чтобы было много в каждой белгородской семье, - отметил глава региона.

Добавим, общая стоимость работ составит более 588 миллионов рублей. Планируется, что отремонтированные объекты пройдут общественную приемку