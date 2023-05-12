Губернатор прокомментировал информационные вбросы о наступлении на Белгородскую область

Гладков отметил, что навести панику не удастся. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 11 мая, в сети появилось большое количество информации о скоплении крупной техники и перемещении украинских войск вдоль границ с Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что информация не соответствует действительности. Он отметил, что ситуация сложная, однако все «находятся на своих местах и занимаются тем, чем должны» - в первую очередь, обеспечивают безопасность жителей Белгородской области.

- Благодарен Министерству обороны, Евгению Поддубному - журналисту, военному корреспонденту, нашему земляк, - которые быстро предоставили правдивую информацию. Избежали излишних волнений, которых и так хватает в нашей с вами жизни. Противник, конечно, очень хочет нас испугать, навести панику. Не удастся. Мы на месте, - подчеркнул Вячеслав Гладков.