Губернатор сообщил о взрыве беспилотника в Белгородской области

Восстановление после взрыва беспилотника начнут уже сегодня. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщил, что в селе Ольховатка Новооскольского городского округа ночью произошел взрыв. По предварительной информации, это был беспилотный летательный аппарат ВСУ. От взрыва повреждены несколько зданий и автомобиль.

- Ночью произошел взрыв в селе Ольховатка Новооскольского округа. Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник. Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль. Продолжим утренний обход. И с сегодняшнего дня начнем восстановление, - заявил глава Белгородской области на своей странице в соцсети.