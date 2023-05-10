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НовостиПолитика10 мая 2023 5:57

Губернатор сообщил о взрыве беспилотника в Белгородской области

Повреждены два дома, библиотека, почта и ФАП
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Восстановление после взрыва беспилотника начнут уже сегодня.

Восстановление после взрыва беспилотника начнут уже сегодня.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщил, что в селе Ольховатка Новооскольского городского округа ночью произошел взрыв. По предварительной информации, это был беспилотный летательный аппарат ВСУ. От взрыва повреждены несколько зданий и автомобиль.

- Ночью произошел взрыв в селе Ольховатка Новооскольского округа. Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник. Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль. Продолжим утренний обход. И с сегодняшнего дня начнем восстановление, - заявил глава Белгородской области на своей странице в соцсети.