Губернатор Гладков поздравил белгородцев с Днем Победы

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Сегодня, 9 мая, белгородский губернатор Вячеслав Гладков поздравил жителей региона с Днем Победы.

- Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы фронтовиков, дети войны! Дорогие белгородцы! Поздравляю вас с 78-й годовщиной Великой Победы! В эти майские дни мы снова и снова с глубокой признательностью обращаемся к ветеранам и участникам войны, ко всем, кто в сороковые боевые годы своими героическими ратными и трудовыми подвигами приближал Великую Победу. Сердечное спасибо вам за вашу отвагу, за веру в наше Отечество! Пусть небо над головой всегда будет мирным и безоблачным! Желаем всем счастья, здоровья, благополучия и добра! С праздником!