В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Хутор Панков Шебекинского округа попал под обстрел ВСУ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе сработала система противовоздушной обороны. Был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал.

- В Валуйском городском округе системой ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал глава региона в телеграм-канале.

Также вечером 8 мая был обстрелян еще один хутор в Шебекинском городском округе. Несколько снарядов прилетело в хутор Панков. Пострадавших нет. В одном домовладении сильно повреждены крыша, фасад и окна, во втором взрывной волной посекло фасад и забор. Оперативные службы находятся на месте происшествия. Администрация продолжает подомововй обход территории.