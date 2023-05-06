Снаряды ВСУ уже не в первый раз попадают по торговому центру в Шебекино Белгородской области

Вячеслав Гладков встретился с предпринимателем из Шебекино, торговый центр которого в очередной раз подвергся обстрелам со стороны Украины. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков встретился с предпринимателем из Шебекино, торговый центр которого в очередной раз подвергся обстрелам со стороны Украины.

- Безумно жалко владельца торгового центра Игоря Васильевича Бахолдина. Снаряды противника уже несколько раз разрушают его объекты. Не успел восстановить - уже опять прилетело, опять разрушено. Удивительный человек, не теряющий самообладания. Он уже знает, как действовать, уже началась уборка поврежденных конструкций. И, конечно, государственная поддержка ему будет оказана, - подчеркнул глава региона.

Помимо этого, в результате обстрела осколками снарядов посечено 12 автомобилей. Эксперты уже начали проводить экспертизу оценки ущерба. Гладков поручил главе горокруга Жданову максимум через 10 дней выплатить владельцам компенсацию за поврежденные машины.